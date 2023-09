Perde l'equlibrio e cade da una scala, elisoccorso per 86enne di Rosolini

Incidente sul lavoro questa mattina a Rosolini in un uliveto di Granati Nuovo. Un pensionato di 86 anni, ne compie 87 il prossimo 30 ottobre, sarebbe precipitato da una scala, mentre era intento a raccogliere olive. Secondo quanto ricostruito dai soccoritori del 118, C.D.R., queste le sue iniziali, avrebbe perduto l'equiibrio finendo sul terreno a pancia sotto. Nella caduta avrebbe battuto violentemente il volto. Avvertito il 118, si è allerata la postazione di Ispica, ma poi sono intervenuti da Rosolini, in quanto sull'ambulanza era presente il medico rianimatore. Le condizioni del pensionato sono apparse da subito gravi ed è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso. Il velivolo è atterrato nell'area di Protezione civile e dopo avere caricato il paziente, che era vigile, lo hanno trasportato al 'Cannizzaro' di Catania. C.D.R., ha riportato un trauma facciale oltre a contusioni sparse in tutto il corpo.