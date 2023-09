Solarino, il gruppo Mangiafico domani a Floridia inaugura nuovo bar: è il Roxy

Per il maestro pasticcere di Solarino, Pippo Mangiafico, è tempo di nuove inaugurazioni. L'undicesima meraviglia di pasticceria, gelateria e gastonomia. Si chiama 'Roxy bar Mangiafico'. Il nuovo locale totalmente ristrutturato, verrà inaugurato domani sera a Floridia in via De Amicis. Il nuovo bar è dotato di una elegante veranda esterna e di interni confortevoli. Con l'apertura del 'Roxy', il gruppo imprenditoriale Manfiafico, sono 3 a Floridia, salgono a undici i punti a marchio "M" in tutta la provincia di Siracusa, con significativa presenza ad Avola e Noto, con base operativa a Solarino e due locali a Melilli. Pippo Mangiafico può contare sulla profesionalità dei figli maschi, Cristian e Lorenzo. autentici figli d'arte. Poco più di un centinaio i dipendenti che lavorano con Mangiafico. Il progetto del maestro di aprire negli Usa è soltanto rinviato.