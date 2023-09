Pachino, pronta la sfiducia al sindaco: sarà presentata da tutti i 16 consiglieri

Il documento adesso c'è, sta circolando per essere firmato dai consiglieri. C'è anche la fatidica data: il 13 ottobre, giorno in cui Carmela Petralito è stata proclamata sindaco di Pachino e giorno in cui (pare senza attendere più nemmeno un minuto), tutti i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione potrebbero presentare la mozione di sfiducia per tentare di porre fine all'esperienza amministrativa dell'ex presidente dell'Avis cittadina. Cinque pagine in cui viene ricostruito il biennio di Carmela Petralito, ed in cui emerge in maniera chiara il totale distacco tra il sindaco e l'intero consiglio comunale. La stesura del documento è stata preparata proprio da quella maggioranza che le ha consentito di sedere sullo scranno più alto di via XXV Luglio: Forza Italia (il gruppo che prima faceva riferimento a #diventeràBellissima e UniAmo Pachino) e Fratelli d'Italia (che successivamente ha assorbito Cambiamenti, il movimento politico di cui il sindaco è stata presidente). Dunque, i primi firmatari saranno quasi certamente i 9 consiglieri comunali di FI (Giuseppe Poidomani, Poidomani, Ninni Nicastro, Mariaconcetta Monaco, Angelo Pantoni e Nuccia Burgaretta) e di Fdi (Franco Ristuccia, Peppe Lupo, Salvo Avolese e Alessia Tropiano). Alle loro firme si aggiungeranno quelle di Rinascita (Giuseppe Gambuzza e Salvatore Blundo) e poi tutta l'opposizione: il Pd (Emiliano Ricupero e Davide Fronterrè), Progressiti per Pachino con Barbara Fronterrè, il grillino Ruggero Lupo e Sebastiano Gabeli. Il documento, una volta protocollato, finirà in aula consiliare a fine ottobre per essere sottoposto al vaglio dei consiglieri comunali. Dalle indiscrezioni che circolano, Carmela Petralito rischia di tornare a casa dopo due anni esatti con un sonoro16 a 0 mai visto nella storia politica cittadina.