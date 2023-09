I Carabinieri della Stazione di Carlentini hanno arrestato un pregiudicato 66enne del luogo in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania.

L’uomo dovrà espiare la pena di 4 anni di reclusione presso la casa di reclusione di Augusta-Brucoli, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio commessa nel 2020.