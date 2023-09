Piazze di spaccio a Siracusa, aveva 'coca' e hashish: tunisino arrestato

Nell’ambito della quotidiana lotta alla vendita ed al consumo di sostanze stupefacenti nelle cosiddette piazze dello spaccio siracusano, agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 55 anni, algerino, per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di droga.

In specie, gli investigatori della Squadra Mobile, a seguito di indagini di polizia giudiziaria, hanno effettuato a casa dell’uomo una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire e sequestrare 5 grammi di cocaina, 29 grammi di hashish e 6080 euro in contanti, probabile provento della fiorente attività di spaccio posta in essere dal cinquantacinquenne.

Al termine delle incombenze di legge, e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, l’arrestato è stato posto ai domiciliari.