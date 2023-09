Università Catania, aula Di3a intitolata a Filadelfo Basile

"Filadelfio Basile rappresenta una delle espressioni più alte dell'università di Catania e per questo motivo la comunità accademica oggi dedica quest'aula alla sua memoria". Lo ha detto il rettore Francesco Priolo alla cerImonia di intitolazione al professore di un'aula al Polo bioscientifico del dipartimento di Agricoltura alimentazione e ambiente. Erano presenti la moglie del docente scomparso 13 anni fa, Rosaria 'Sissi' Sardo e le figlie Sofia e Francesca "È stato un grandissimo docente di Economia ed estimo rurale e con molti di voi ha condiviso ricerca e didattica e non solo - ha aggiunto - che ci lascia una particolare dedizione al lavoro, agli studenti, alla famiglia e a tutti noi nelle vesti di docente, politico e amico. Un grande uomo a servizio di tutti noi e del territorio. Intitolare un'aula in sua memoria significa voler trasferire il suo esempio a tutti noi e soprattutto agli studenti che quotidianamente frequenteranno questi luoghi". Sono intervenuti per ricordandone la memoria anche il direttore del Di3A, Mario D'Amico, il direttore generale d'ateneo, Giovanni La Via, e i docenti Biagio Pecorino, Giuseppe Timpanaro e Matteo Ignaccolo che ne hanno tracciato il profilo accademico e umano tra racconti e aneddoti e, in particolar modo, evidenziando l'impronta fortemente europeista di Filadelfio Basile sia nelle vesti di docente (con l'organizzazione dei cicli di seminari nell'ambito del "Jean Monnet Project"), sia da senatore della Repubblica. A ricordarlo, nel corso della cerimonia, anche il "suo"maestro, il prof., Francesco Bellia, e il fratello Francesco Basile. «Impegno, dedizione, simpatia e empatia erano le sue caratteristiche principali. Fino all'ultimo giorno ha lavorato per i suoi studenti e per le sue ricerche», ha ricordato il prof. Francesco Basile, presente insieme con i fratelli Gaetanella e Guido e altri familiari.