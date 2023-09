Forza Italia conferma fiducia a Rosi Pennino: resta assessore a Palermo

"Mi sento onorata e felice della scelta e della fiducia confermatami da Forza Italia. Una fiducia che mi permetterà di proseguire il lavoro appassionante e che amo, alla guida delle attività sociali della città. Il mio grazie, in primis, va all'assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, a cui mi lega profonda amicizia e collaborazione costante lungo i percorsi politici e di condivisione, sui temi, che guardano ai bisogni di chi è fragile. Ringrazio il presidente Renato Schifani, Il coordinatore regionale di Forza Italia, Marcello Caruso, i consiglieri comunali e di circoscrizione, insieme al partito tutto di Forza Italia nelle sue funzioni Provinciali e cittadine". Lo dice l'assessore comunale alle attività sociali, Rosi Pennino, confermata da Fi nell'ambito del confronto col sindaco di Palermo Roberto Lagalla sul rimpasto in giunta. "Da oggi inizia e continua un percorso ancora più entusiasmante, nell'interesse della città e della molteplicità di risposte da costruire per chi ha più bisogno - aggiunge - Le sfide che ci attendono sono quelle della capacità del buongoverno, della stabilità legata ai servizi, della nuova programmazione sulla quale nessuna risorsa può rischiare di essere perduta o non spesa, nella direzione del potenziamento dei presidi di prossimità, con risposte efficaci e strategie moderne che semplifichino la vita a chi chiede aiuto, perché nessuno resti solo o inascoltato, in special modo le persone con disabilità, a cui mi lega impegno sentito ed incessante, che grazie al proseguo di questo ruolo ed alla fiducia ricevuta continuerò a seguire con passione, forza e determinazione.