Realmonte, il Pd all'Ars: un piano di valorizzazione per la Scala dei Turchi

"La fine di un contenzioso che andava avanti da anni è una buona notizia dopo le tante iniziative pubbliche e parlamentari che abbiamo condotto in difesa di Scala dei Turchi. Ora occorre predisporre immediatamente un piano di valorizzazione pubblica e di tutelata nell'interesse della Sicilia e della provincia di Agrigento". Così Michele Catanzaro, capogruppo all'Ars del Partito Democratico, commenta la fine del lungo braccio di ferro sulla titolarità della Scala di Turchi di Realmonte, uno dei siti naturalistici più belli al mondo e vanto della Sicilia. "Per anni abbiamo condotto battaglie per impedire che dallaScala dei Turchi i privati potessero trarne speculazioni economiche - dice Catanzaro - con determinazione ed atti ufficiali abbiamo tenuto alta l'attenzione su un'area che appartiene alla collettività. Ora è arrivato il momento che tutto il territorio cominci ad ottenere ulteriori benefici da questa prestigiosa presenza. La Scala dei Turchi deve essere tutelata ed iscritta nell'elenco dei beni 'Patrimonio dell'Unesco'. A suo tempo abbiamo anche lanciato una petizione popolare che ha avuto tantissimi riscontri - dice Catanzaro - ma oggi è il momento che il governo regionale avvii l'iter per la richiesta e allo stesso tempo cominci a pensare ad un progetto serio di valorizzazione e fruizione turistica del sito".