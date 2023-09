Incidente ferroviario a Brucoli: treno contro un veicolo dentro le sbarre

Un incidente ferroviario si e' verificato questa mattina, intorno alle 11, in prossimita' di Brucoli, nel Siracusano. Secondo quanto indicato da Rfi, "dalle ore 10:55 sulla linea Siracusa - Catania la circolazione ferroviaria e' sospesa tra Siracusa e Lentini per l'urto di un treno con un veicolo indebitamente presente tra le barriere di un passaggio a livello regolarmente chiuso in prossimita' di Brucoli. Nell'occorso nessun danno a persone". La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta.