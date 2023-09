Vittoria, hashish pronta per lo spaccio: denunciato 21enne

I carabinieri di Vittoria hanno denunciato un giovane per detenzione illecita di sostanza stupefacente. Il 21enne, S.G., si aggirava con fare sospetto in una zona periferica e poi si avvicinava ad un’autovettura con all’interno dei ragazzi. Pertanto decidevano di approfondire i controlli e identificavano il giovane il quale ha immediatamente manifestato una insofferenza alle attività dei militari non fornendo neanche una motivazione plausibile sulla sua presenza in quel luogo. .

I militari, espletati i primi accertamenti, hanno percepito la presenza di un forte odore di sostanza stupefacente provenire dal giovane, motivo per cui hanno approfondito i controlli su S.G. rinvenendo, occultata all’interno del suo borsello, della sostanza stupefacente di tipo hashish, per un peso complessivo di circa 14 grammi, suddiviso in dosi pronte per la cessione a terzi ed in particolare confezionato in bustine di plastica trasparenti.

Al termine delle attività i militari, rilevato il quantitativo dello stupefacente e le modalità di confezionamento che escludevano ogni valutazione su una presumibile detenzione per uso esclusivamente personale, hanno proceduto nei confronti di S.G. a deferirlo in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente.