Tribunali siciliani da riaprire: l'iniziativa della Regione e il lavoro del Comitato nazionale

Viaggia su due direttrici complementari la vicenda della riapertura dei cosìddetti “Tribunali minori” soppressi dalla nefasta riforma della geografia giudiziaria del 2012. Da un lato, c’è, infatti, il lavoro del Comitato nazionale per la giustizia di prossimità per l’ampliamento delle circoscrizioni giudiziarie tenendo conto della omogeneità territoriale, sociale e culturale. Dall’altra parte le iniziative delle Regioni tendenti a stipulare convenzioni con il Ministero per fare tornare in vita uffici giudiziari comprensoriali, come è nelle direttive del dicastero.

In Sicilia, per salvare i Tribunali soppressi di Modica, Mistretta e Nicosia, si è rimesso in moto l’iter istituzionale. La Commissione Regionale Affari Istituzionali, infatti, ha esaminato, lo scorso 19 settembre, il progetto di legge con il quale si chiede la riapertura dei tre tribunali siciliani. Il progetto di legge regionale, presentato lo scorso 7 marzo, è sostenuto dai deputati regionali iblei Nello Dipasquale del Partito Democratico, Ignazio Abbate della Democrazia Cristiana, Giorgio Assenza di Fratelli d’Italia e Stefania Campo del Movimento 5 Stelle.

Il progetto di legge regionale in questione introduce l’articolo 8 bis, che prevede il ripristino delle funzioni giudiziarie nelle sedi precedentemente soppresse, in attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria. L’articolo, insomma, stabilisce che, su richiesta delle Regioni interessate, il Ministro della Giustizia può disporre la riapertura dei Tribunali soppressi. La decisione sarà basata su apposite convenzioni, con le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture a carico del bilancio della Regione richiedente. Rimarranno invece a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di Polizia giudiziaria. Inoltre, le spese a carico delle Regioni possono essere sostenute anche dagli enti locali, previa intesa con la Regione. Entro 180 giorni dalla stipula delle convenzioni, il Ministro della Giustizia procederà alla riformulazione o alla riapertura delle piante organiche dei tribunali sub-provinciali riattivati e alla loro copertura. La legge regionale, dopo l’approvazione, sarà proposta al Parlamento della Repubblica.

Al percorso che prevede la convenzione tra Regioni e Ministero si affianca quello della ridefinizione dell’ambito circoscrizionale, secondo l’orientamento del dicastero di via Arenula.

“La riapertura delle singole sedi dei cosìddetti Tribunali minori non è la strada scelta dal Ministero della Giustizia per porre rimedio alla riforma del 2012 – afferma l’avvocato Enzo Galazzo (nella foto), segretario del Direttivo del Comitato Nazionale per la “Giustizia di Prossimità”, e portavoce del comitato pro Tribunale di Modica – e questo è stato ribadito dal sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, nel corso degli ultimi due incontri con il Comitato nazionale, a Roma, il 23 febbraio e il 16 giugno scorsi. Sulla base delle indicazioni ministeriali si stanno elaborando, in tutto il Paese, dei progetti che hanno come scopo l’ampliamento delle circoscrizioni giudiziarie. E’ quello che si sta facendo con il progetto “Tribunale di Modica-Val di Noto” che prevede l’allargamento della circoscrizione giudiziaria degli Uffici di Modica ai Comuni di Noto, Rosolini, Pachino e Portopalo. I quattro Consigli comunali dell’originario circondario di Modica (Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo) hanno già votato le delibere di adesione al progetto “Tribunale di Modica-Val di Noto” – ribadisce l’avvocato Galazzo – e lo stesso dovrebbero fare in questi giorni i Consigli comunali del Siracusano che, in occasione di incontri avuti con i sindaci e gli amministratori, hanno approvato la soluzione proposta che, ripeto, va nella direzione dei programmi del Governo nazionale”.

Con la costituzione del "Tribunale di Modica-Val di Noto", ad esempio, si verrebbe a disegnare una geografia giudiziaria del Sud est della Sicilia più vicina, appunto, alle esigenze dei cittadini e più omogenea nella sua territorialità.

“I Tribunali di Siracusa e Ragusa – spiega ancora l'avvocato Galazzo - servono in atto una popolazione rispettivamente di 384.098 e 317.136 residenti. La riapertura del Tribunale di Modica e la sua estensione ai Comuni di Noto, Rosolini, Pachino e Portopalo, realizzerebbe una distribuzione più omogenea del servizio giustizia e, soprattutto, un minor carico pro capite da gestire”. La nuova geografia risulterebbe infatti così composta:

Tribunale di Siracusa: 313.401 abitanti

Tribunale di Ragusa: 201.647 abitanti

Tribunale di Modica: 186.186 abitanti”.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, esaminerà il progetto del Comitato pro Tribunale di Modica così come gli altri che interessano diversi territori in Italia, elaborati sulla base delle direttive del Ministero e del Governo Meloni.

Sarebbe, a questo punto, auspicabile l’impegno dei parlamentari per accelerare la stipula delle convenzioni Regioni-Ministero, da una parte, e l’esame del Parlamento nazionale, dall’altra. Un lavoro di squadra che serva a restituire presìdi di legalità, come i Tribunali, a territori che sono stati scippati di istituzioni centenarie con un semplice tratto di penna, nel nome di un risparmio che si è trasformato subito in sperpero di denaro pubblico. Ci attendiamo, adesso, che si rompa il silenzio della politica sulla riapertura dei Tribunali minori.