Floridia, riapre il Roxy: 11esima meraviglia per il Gruppo Mangiafico (FOTO e VIDEO)

Via De Amicis a Floridia, ore 20. E' una serata di festa al Santuzzo per quello che è stato un evento. La riapertura del Roxy bar ma con un marchio speciale. Quello del gruppo imprenditoriale Pippo Mangiafico. L'inaugurazione del bar rifatto di sana pianta ed arredato con eleganza 'stile M', avviene in un bagno di folla. Una calca indescrivibile all'esterno prima che arrivi Don Alessandro per la benedizione di rito.

All'interno c'è grande eccitazione da parte dello staff: cuochi, pasticceri, barman, banconiste, cassieri. Sono schierati in fila indiana prima dell'ingresso degli ospiti. Il microfono arriva nelle mani del padrone di casa. Stavolta è più emozionato del solito il maestro pasticcere. dopo una guarigioner che lo ha lasciato per quasi 2 mesi lontano dalle sue 'creatire'. "Ho avuto qualche problemino - dice Pippo Mangiafico - che ha ritaradato l'apertura del Roxy, ma alla fine ce l'abbiamo fatta grazie pure alla collaborazione dei miei figli, Cristian e Lorenzo. Stasera - ha detto - inauguriamo l'undicesima meraviglia". E' partito l'applauso dello staff ed anche gli invitati si sono accodati, come a volere dire grazie all'imprenditore di Solarino che oggi grazie alle undici realtà sparse in provincia di Siracusa, offre lavoro a un centinaio di dipendenti e soprattutto prodotti di qualità.

Poi è stata la volta del taglio del nastro. A tagliarlo è stato lo stesso imprenditore con Lorenzo alla sua sinistra e Cristian alla sua destra". Rotto il ghiaccio, lo staff ha raggiunto le proprie postazioni, mentre Cristian ha innaffiato con lo champagne le persone che aspettavano di entrare nel locale.. Baci, abbracci e complimenti per i 3 Mangiafico, oggi tra le realtà del Siracusano più note ed importanti nella pasticceria e gastonomia. Ultima news, il 'Roxy Bar Mangiafico" è pure pizzeria e ristorante. "Si può pranzare e cenare con menù alla carta", conclude Pippo Mangiafico e si gode la festa di popolo al Roxy.