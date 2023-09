Priolo, festa dell'Angelo Custode 2023: approvato il programma delle manifestazioni

Angelo Custode 2023: approvato il programma delle manifestazioni artistiche, sportive e musicali, che prenderanno il via a Priolo il 30 settembre per concludersi l’8 ottobre. Tra gli eventi di spicco, i concerti di CARMEN CONSOLI, NOEMI, MARINA REI, CRISTIANO MALGIOGLIO, GIPSY KINGS, i talenti del programma “Amici” WAX e ASTOL, i famosi DJ PREZIOSO e FARGETTA, LE DONATELLA e CLARA SOCCINI, interprete di “MARE FUORI”.

Il 30 settembre, alle 21, in piazza dell’Autonomia Comunale, CRISTIANO MALGIOGLIO SHOW, spettacolo con corpo di ballo, dj e vocalist. Il 2 ottobre, alle 21, sul palco allestito in piazza dell’Autonomia Comunale, “D come Dannate Ingenue”, festa in musica dedicata alle donne, con CARMEN CONSOLI, NOEMI, MARINA REI, CASA DI LEGO, PRIDEA, ALICE GIULIANO.