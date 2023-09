Scoglitti, prorogato fino al 31 ottobre il servizio infermieristico sull’ambulanza del 118

La presenza di personale infermieristico a bordo dell’ambulanza della postazione di Scoglitti “Romeo India 1” sarà garantita fino al prossimo 31 ottobre. Lo ha stabilito la Direzione Strategica dell’ASP di Ragusa che, con delibera n.2175 del 28 settembre, ha disposto la proroga per un altro mese. “In questo modo - spiega il Commissario straordinario, Fabrizio Russo - garantiremo la continuità del servizio venendo incontro ai bisogni di salute della comunità di Scoglitti. I cittadini di Scoglitti, fino al 31 ottobre, potranno contare sulla presenza dell’infermiere a bordo dell’ambulanza. Con questo tassello andiamo a perfezionare la rete dei servizi che, già dallo scorso marzo, prevedono la presenza di un medico h24 all’interno del presidio di Scoglitti, che funge da Punto di Primo Intervento e Guardia Medica”.

Nei giorni scorsi alcuni esponenti politici vittoriesi ed associazioni di cittadini avevano segnalato come a partire dal 30 settembre sarebbe scaduto il contratto che prevedeva la presenza di un infermiere a bordo del mezzo di soccorso in servizio presso la frazione balneare vittoriese.