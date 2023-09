Modica, gli alunni del 1962 ricordano domenica la maestra Maria Arestivo

il primo ottobre del 1962 per un gruppo di bambini appena "diplomati " dall'asilo fu un giorno speciale della loro vita. Parte di loro timorosi altri contenti , accompagnati dai loro genitori , oltrepassavano la soglia delle Scuole Elementari Centrali "Ra' Via Longa " di Modica, in corso Garibaldi.

Mamme gioiose affidarono i loro figli alla Maestra Maria Arestivo (1904 -- 1983) . Ancor oggi a distanza di 61 anni del loro primo giorno di scuola , questi ex bambini , domenica il 1° ottobre celebrano in suo ricordo con la scopertura di una targa commemorativa per il 40° anniversario della dipartita della loro Maestra tutti all'unisono per le 9:30 riuniti davanti alla casa dove lei visse in Corso Umberto ,132 , sotto San Pietro , alla presenza del Sindaco Maria Monisteri , dei suoi familiari , della Dottoressa Giovanna Criscione già provveditore Direttore Tecnico provincia di Ragusa , della Professoressa Grazia Basile Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Santa Marta - Ciaceri di Modica , dall' amica maestra Teresa Di Martino e da Gianni Arrabito . Dopo la cerimonia per le 10 al Palazzo della Cultura sala Triberio si terrà il Convegno dal titolo IL PRIMO OTTOBRE SUONAVA LA CAMPANELLA . Fara' da moderatore ll giornalista Salvatore Cannata . Una verifica sul rapporto del pedagogo e la famiglia di oggi molto distratta stressata e ipotizzando un ritorno all' insegnante unico per tutta la durata delle scuole elementari con il supporto di un insegnante di sostegno qualora fosse necessario .

Gli alunni: Salvatore Caruso , Carmelo Selvaggio , Giorgio Candiano , Salvuccio Roccasalva , Pietro Di Martino, Mario Poidomani , Fabio Ornato , Renato Scollo , Roberto Scollo ,Giovanni Carpenzano , Carmelo Aurnia , Salvatore Floridia , Claudio Muccio , Roberto Iacono , Angelo Iozzia , Michelangelo Vaccaro, Gianni Arrabito.