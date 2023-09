Siracusa: celebrato dalla Questura San Michele, Patrono della Polizia

Oggi 29 settembre, in occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo, la Questura di Siracusa celebra il Patrono della Polizia di Stato con una Santa Messa presieduta dal Cappellano Don Giuliano Gallone che si è tenuta presso la Chiesa di San Giovanni alle Catacombe.

Alla funzione religiosa, particolarmente sentita per gli appartenenti della Polizia di Stato, ha partecipato il Questore di Siracusa Benedetto Sanna accompagnato dai Funzionari della Polizia di Stato di Siracusa e provincia e da una numerosa rappresentanza di Poliziotte e Poliziotti e di personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno.

Al termine della celebrazione Eucaristica si è tenuta una sobria cerimonia nel corso della quale il Questore ha consegnato delle medaglie di commiato ai Poliziotti che sono andati in quiescenza e alcuni attestati premiali ad agenti in servizio che si sono particolarmente distinti in operazioni di polizia.

San Michele Arcangelo, con bolla papale di Pio XII, il 29 settembre 1949, è stato proclamato Patrono della Polizia per naturale assonanza con la missione assolta dai Poliziotti chiamati ogni giorno ad assicurare il rispetto delle leggi, dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini trovando la sintesi nel motto “sub lege libertas”.