Siracusa, controllo del territorio: la Polizia denuncia 2 persone

Agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, in servizio di controllo del territorio, hanno denunciato un uomo di 47 anni, residente in provincia di Siracusa, per possesso di un coltello e di vari arnesi atti allo scasso. Nel corso di un rituale controllo, gli agenti impartivano al quarantasettenne, alla guida della sua autovettura, l’ordine di fermarsi. Quest’ultimo, per evitare il controllo di polizia, fuggiva ponendo in essere manovre pericolose per gli altri utenti della strada. Bloccato dai poliziotti, veniva trovato in possesso di arnesi atti allo scasso e di un coltello.Il denunciato è stato, altresì, sanzionato per aver violato le norme del Codice della Strada. Inoltre, gli uomini diretti dalla dottoressa Guarino hanno denunciato un cittadino marocchino di 38 anni, senza fissa dimora, per aver violato l’ordine del Questore di Siracusa di lasciare il territorio nazionale.