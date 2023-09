A Priolo e Pachino operazioni contro lo spaccio di droga

Nell’ambito della lotta al consumo ed alla vendita di sostanze stupefacenti, che impegna gli Uffici operativi della Polizia di Stato di Siracusa e provincia, agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. di Priolo Gargallo hanno denunciato un giovane di 21 anni per detenzione ai fini dello spaccio di droga.

In specie, il ventunenne, a seguito di una perquisizione domiciliare, effettuata dagli investigatori della Polizia di Stato, è stato trovato in possesso di 19 dosi di crack e di 545 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Inoltre, gli agenti del commissariato di Polizia di Pachino, coadiuvati dai colleghi del Reparto Cinofili di Catania, hanno rinvenuto e sequestrato nei pressi di Piazza Verdi 20 involucri di sostanze cannabinoidi, abbandonati dai pusher.