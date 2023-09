A Priolo Gargallo e Avola appuntamento con il Festival internazionale del balletto

Si rinnova l’appuntamento con il Festival internazionale del Balletto, che giunge quest’anno alla trentaduesima edizione. Il Festival si svolgerà ad Avola e Priolo Gargallo, nel periodo compreso tra il 7 Ottobre e il 17 Novembre 2023. Una manifestazione di alto livello che ogni anno porta nell’isola artisti e compagnie nazionali e internazionali, distintesi nel campo della danza. Ad inaugurare l’edizione 2023 lo spettacolo “Romeo e Giulietta Rock Story” della Sibiu Ballett Theater (Romania) che il coreografo così descrive “Perché Romeo e Giulietta Rock? Essere Rock, in questa opera ballata vuol dire tante cose. Essere Rock per me va molto al di là dello stile estetico, i miei personaggi sono ROCK perché hanno un approccio coraggioso e diverso verso la vita, sono Rock perché, affrontando ogni secondo della propria esistenza con la passione di chi vuole vivere la vita con forza e spirito d’animo e guardando in faccia gli ostacoli che si trova davanti e vincere nonostante tutto” . Sabato 7 ottobre Priolo Gargallo/Teatro Comunale e domenica 8 ottobre Avola/Teatro Garibaldi

INIZIO SPETTACOLI: Giovedì , Venerdì e Sabato ore 20.30

Domenica ore 18.00

INFO e PRENOTAZIONE BIGLIETTI

arteviva.a@libero.it 334 2297020