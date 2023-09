Modica, lotta ai fracassoni in moto: servono più agenti e maggiori controlli

Le forze dell'ordine hanno fatto quello che è stato possibile contro i fracassoni in moto che imperversano nel centro storico di Modica, e non solo, soprattutto il sabato sera. Ma servono più uomini, più mezzi e maggiori controlli per combattere quello che è diventato un vero flagello per cittadini e turisti. E questi centauri maleducati non esitano a sfidare la pazienza dei modicani e controlli delle forze dell'ordine con le loro pericolose esibizioni lungo il Corso Umberto dove, tra l'altro, si vedono sempre più spesso anche le moto da cross. E' necessario che Polizia locale, carabinieri, Polizia di Stato continuino a contrastare il fenomeno con multe e sequestri. E bisognerebbe anche multare quei meccanici che, nelle loro officine, aumentano la potenza dei motori dei ciclomotori, rendendoli più rumorosi e, in parole povere, violando la legge. Non è più tollerabile che pochi "ragazzotti" debbano tenere in ostaggio cittadini e turisti con le loro stupide evoluzioni.