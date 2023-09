Floridia. era agli arresti in casa e andava a spasso: torna ai domiciliari

I Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno arrestato un 22enne del luogo per evasione.

L’uomo, dopo essere stato arrestato lo scorso agosto per furto aggravato ai danni di un’attività artigianale, era stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Ciò nonostante, i militari impegnati quotidianamente nel controllo del territorio lo hanno trovato in giro per la città, incurante della misura cautelare a suo carico.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato ricondotto ai domiciliari presso la sua abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.