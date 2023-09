Strangolò la moglie nel Ravennate: un ergastolo definitivo

La Corte di Cassazione ha confermato nel tardo pomeriggio di ieri la condanna all'ergastolo per il 42enne Riccardo Pondi accusato di avere strangolato la moglie, la 31enne Elisa Bravi, nella notte tra il18 e il 19 dicembre 2019 nella camera da letto della loro villetta di Glorie di Bagnacavallo, nel Ravennate. In primo grado l'uomo era stato condannato a 24 anni in quanto la Corte d'Assise di Ravenna - come riportato dalla stampa locale - aveva messo in equivalenza attenuanti e aggravanti. In appello a Bologna era arrivato l'ergastolo, ora confermato. La difesa ha preannunciato che, una volta depositate le motivazioni, potrebbe rivolgersi alla giustizia sovranazionale per chiedere di chiarire alcuni dubbi. Fra questi, la capacità di intendere e volere dell'uomo - in carcere dall'arresto eseguito quella stessa notte dai carabinieri - sulla quale la perizia disposta Tribunale ravennate non aveva ravvisato lacune sebbene il 42enne poco prima dell'omicidio avesse espresso timore per un fantomatico avvelenamento ai suoi danni a opera della consorte.