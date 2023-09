Il femminicidio a Castelfiorentino: ex marito morto suicida

- Il corpo di Alfred Vefa, l'ex marito di Klodiana, la donna uccisa giovedì scorso a Castelfiorentino, in provincia di Firenze, è stato ritrovato senza vita alle prime ore dell'alba nel Comune di San Casciano in val di Pesa. Lo rendono noto i Carabinieri di Firenze, spiegando come verso le 4 odierne, in una zona isolata del Comune di San Casciano in Val di Pesa, un cittadino ha segnalato un'auto sospetta, parcheggiata e abbandonata. I militari intervenuti hanno constatato che si trattava dell'auto di Alfred Vefa, l'uomo indiziato per l'uccisione della ex moglie Klodiana. Dopo la segnalazione i Carabinieri hanno allora organizzato e avviato una rapida battuta nelle aree rurali circostanti, riuscendo infine a rinvenire, alle ore 6, il corpo esanime dell'uomo, che si è tolto la vita sparandosi, verosimilmente, sottolineano gli investigatori, con la stessa arma utilizzata per uccidere anche la ex moglie.