Open Arms, è impegnato sul set: Richard Gere chiede rinvio a Palermo

"Cambio di priorità per Richard Gere che preferisce stare a Hollywood anziché venire in tribunale a Palermo perché 'è impegnato nelle riprese di un film'. La testimonianza sarà spostata ad una data da stabilire: non temere Richard, ti aspettiamo!". Lo scrive il vicepremier Matteo Salvini su Facebook. L'attore era atteso il 6 ottobre per il processo Open Arms, che vede imputato il leader della Lega, all'epoca dei fatti ministro dell'Interno, per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio.