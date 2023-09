Aggredì un coetaneo a Vittoria, un Daspo urbano e denuncia per 18enne

Un giovane di 18 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Ragusa perchè ritenuto l'autore dell'aggressione di un coetaneo avvenuta per futili motivi la settimana scorsa a Vittoria (Ragusa), all'interno dei locali di un distributore automatico di bevande nella centrale via Adua. La scena era stata diffusa sui social. Il Questore di Ragusa Vincenzo Trombadore ha inoltre applicato nei suoi confronti un Daspo urbano. Lo rende noto la Questura del capoluogo ibleo. Al giovane è vietato per ragioni di sicurezza l'accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento compresi in un quadrilatero del centro abitato di Vittoria. "Con l'irrogazione di queste misure previste nel nostro ordinamento .- sottolinea la Questura di Ragusa - è precisa intenzione del Questore limitare il raggio di azione delle persone pericolose o sospette e assicurare maggiore tranquillità e sicurezza urbana alla cittadinanza".