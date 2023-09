Tribunale di Catania libera un tunisino: "Nuovo decreto è illegittimo"

Il tribunale di Catania ha accolto il ricorso di un migrante, sbarcato a metà settembre a Lampedusa e poi portato nel nuovo centro di Pozzallo, nel Ragusano, giudicando il recente decreto del Governo "illegittimo in più parti, alla luce del diritto comunitario e della Costituzione italiana". La notizia è riportata dal sito di Repubblica. La decisione è stata presa dalla Sezione Specializzata del Tribunale etneo, dove ieri si sono tenute le prime udienze di convalida di richiedenti asilo trattenuti nel nuovo Centro per il Trattenimento dei Richiedenti Asilo di Pozzallo.

In particolare, sottolineano fonti legali, "i giudici contestano la nuova procedura di trattenimento e la cauzione di 5 mila euro da pagare per non andare nel centro".