Tre bambini piccoli migranti somali ricoverati in Pediatria a Modica

Tra bimbi piccolissimi, tutti di provenienza somala, con gravi segni di denutrizione e sofferenza - una bimba di un anno e due piccolissimi di pochi mesi di vita, sono stati trasferiti al reparto di Pediatria dell'ospedale di Modica subito dopo lo sbarco dalla nave ong Louise Michel, finanziata dall'artista inglese Banksy. Sono in tutto 60 le persone messe in salvo dalla ong all'alba di ieri e che da poco sono state fatte sbarcare al porto di Pozzallo, Tra loro, 19 donne e un totale di 31 minori, molti dei quali senza genitori o parenti. Cinque di questi bambini sono al seguito delle madri in stato di gravidanza, trasferite anche loro in ospedale a Modica per controlli di routine legati alla gravidanza. Molti i casi di scabbia.