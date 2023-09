Migranti, sindaco di Pozzallo: "Sentenze si rispettano, perplessità sui Centri"

''Le sentenze si rispettano. Va ricordato che dopo quella del tribunale di Catania, il centro di rimpatrio veloce all'interno dello stesso hotspot di Pozzallo, è stato svuotato dai quattro ospiti tunisini''. Lo afferma all'AdnKronos il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, in merito alla notizia del tribunale di Catania che ha accolto il ricorso di un migrante, sbarcato a metà settembre a Lampedusa e poi portato nel nuovo centro di Pozzallo, giudicando il recente decreto del governo "illegittimo in più parti, alla luce del diritto comunitario e della Costituzione italiana''. 'Ho sempre manifestato perplessità sulla realizzazione di questi centri. Il fenomeno della immigrazione - aggiunge-presuppone anche altri impegni del governo che si muovono nella direzione di una vera e concreta di politica di integrazione''. ''In ogni caso - conclude Ammatuna- la città di Pozzallo continuerà come sempre nella sua politica di accoglienza in sinergia con le altre istituzioni''