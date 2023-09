Imprenditore modicano muore in un incidente stradale sulla A1 in Toscana

Un imprenditore di origine modicana, Salvatore Barone, 47 anni, è morto in un incidente stradale verificatosi venerdì in Toscana, all’altezza del chilometro 313 della autostrada A1, tra i caselli di Incisa-Reggello e Firenze Sud. Come riporta il sito de La Nazione, intorno alle 13,45, un Van avrebbe invaso la carreggiata opposta dopo avere divelto il guardrail schiantandosi contro una Land Rover alla cui guida c'era l'imprenditore modicano, da anni residente in Toscana. Nello schianto è morto anche il conducente del Van, Saverio Picerno, 73 anni, di Prato. Gravemente feriti anche i due passeggeri che, oltre all’autista, erano a bordo del minibus. I primi a prestare soccorso sono stati i vigili del fuoco del comando di Novara, che si trovavano a transitare proprio in quel tratto: sono stati loro ad estrarre dalle lamiere una delle persone coinvolte. Poi sono arrivati i colleghi da Figline e Firenze, assieme alla Polizia stradale.

(FOTO: Valdarnopost.it)