Calcio di Eccellenza. Il Modica in trasferta contro la Leonfortese, Betta raccomanda umiltà

Il Modica torna in campo e lo fa affrontando in trasferta la Leonfortese. Gli uomini di Giancarlo Betta (nella foto) iniziano da qui una serie di trasferte tra Campionato e Coppa che metterà alla prova la tenuta fisica di Vindigni e compagni. Giancarlo Betta ha sempre sostenuto che il primo vero bilancio per questa squadra lo si potrà stilare solo dopo, almeno, le prime sette giornate. Questo Modica sta creando tanto entusiasmo tra i tifosi e i cittadini e la posizione di capolista del campionato di Eccellenza a punteggio pieno è il frutto di un lavoro duro e umile. L’obiettivo rimane sempre quello di fare bene gara dopo gara senza sottovalutare l’avversario, capendone i punti di forza e quelli deboli.

Ecco la lista dei convocati per la sfida di Calascibetta contro la Leonfortese:

Portieri: Genovese L., Marino.

Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Diop, Ferotti, Musso, Vindigni.

Centrocampisti: Alfieri, Aprile, Cicero, Guerci, Incatasciato, Palermo, Prezzabile.

Attaccanti: Agodirin, Azzara, Grasso, Manfre’, Savasta.