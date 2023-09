Modica, 10 milioni per migliorare la città: firmati i contratti di Rigenerazione urbana

Sono stati stipulati i contratti PNRR Rigenerazione Urbana, che prevedono interventi su Modica per 10 milioni di euro. Un impatto economicamente molto importante sulla Città ed un volano che permetterà lavori strutturali notevoli.

“Abbiamo rispettato in pieno i tempi imposti per la firma dei contratti di Rigenerazione Urbana – spiega il Sindaco, Maria Monisteri – confermando così la capacità del nostro comune di non perdere un solo euro del PNRR. Un lavoro che finalizziamo, sul solco tracciato dalla precedente Amministrazione guidata dall’onorevole, Ignazio Abbate, e condotto dall’ex assessore ai Lavori Pubblici, Giorgio Linguanti, cui va il ringraziamento per quanto fatto e di cui oggi, raccogliamo i frutti. Avevo promesso in campagna elettorale, di avere a Modica tanti cantieri per tanti lavori pubblici di alto profilo in modo da migliorarne sempre di più aspetto e struttura. Stiamo mantenendo questo impegno e continueremo a mantenerlo perché la nostra sia una Città sempre più efficiente”

“I 10 milioni di euro di pubblici lavori che ricadono sulla città, dopo la firma messa ieri sui contratti – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Drago – sono il frutto di un cronoprogramma rispettato, in sintonia d’azione con il Dirigente dell’area tecnica del nostro Ente, ingegnere Francesco Paolino e con tutti gli uffici preposti, che ringrazio per l’eccellente risultato. Non aver perso un solo euro dei fondi PNRR Rigenerazione urbana, significa avere rispettato dettami rigidi ma necessari. Con i 10 mln di euro, riqualificheremo l’area del Mercato ortofrutticolo i viale Medaglie d’Oro e piazza Mediterraneo a Marina di Modica; faremo riuso e rifunzionalizzazione dell’ex Albergo dei Poveri a Modica alta per fini culturali; riqualificheremo Palazzo Denaro Papa; agiremo sulla Rigenerazione urbana di Palazzo degli Studi (nella foto) e di Palazzo Campailla. La firma apposta ieri sui contratti, significa che i lavori previsti inizieranno entro fine 2023. La nostra, è un’Amministrazione che crede davvero nella Rigenerazione urbana di Modica. Una rigenerazione che sia in grado di creare più spazi a misura dei Cittadini, più verde e idonea alla Mobilità alternativa”