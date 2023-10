Palermitano muore mentre fa body rafting nel fiume Alcantara

Un uomo è deceduto lungo il fiume Alcantara mentre stava effettuando body rafting (risalita del corso del fiume di circa 800 metri) in compagnia di amici. L'incidente sarebbe accaduto in una zona a monte del corso d'acqua, al confine con Castiglione. Il corpo è stato recuperato dai Vigili del fuoco. La vittima è Fabio Valentino, 58 anni, di Palermo. Era in compagnia di tre amici. Il corpo è stato recuperato da un elicottero dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Taormina. A causa delle difficoltà di recupero, è stato necessario fare intervenire l'elicottero drago vf 146 con a bordo due sommozzatori e due elisoccorritori dei vigili del fuoco, coadiuvati da due soccorritori del Parco dell'Alcantara. Il 58enne sarebbe annegato.

Il gruppo di escursionisti aveva raggiunto il fiume Alcantara a quanto sembra entrando dalla centrale idroelettrica dell’Enel, in contrada Larderia, a circa due chilometri a monte delle Gole dell’Alcantara. Quindi tutti e quattro sono scesi nel fiume indossando mute e utilizzando attrezzature da arrampicata. Ancora più a monte della centrale, nella zona delle Gurne, in territorio di Francavilla di Sicilia, il 19 dicembre del 2022 era annegato un giovane egiziano di 16 anni ospite del centro d’accoglienza di Francavilla.

FOTO ANSA