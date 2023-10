Acate, continuano i disagi per gli studenti pendolari: il sindaco "dichiara guerra" all'Ast

Tra l’amministrazione comunale di Acate e l’Ast è ormai guerra aperta. Il sindaco Gianfranco Fidone, dopo avere constatato che i disservizi più volte lamentati continuano a causare disagi ai ragazzi, alle loro famiglie e condizionano la loro frequenza scolastica, si è deciso a ricorrere alle “maniere forti”.

“Il tempo dell’interlocuzione cordiale è finito – spiega in un post il primo cittadino - .Ho iniziato una battaglia istituzionale, in tutte le sedi e della questione ho investito la Prefettura che si è immediatamente attivata. La prossima settimana, in mancanza di interventi, effettuerò un esposto alla Procura della Repubblica competente, a garanzia degli studenti di Acate che subiscono ritardi su ritardi, che sono costretti a viaggiare su mezzi fatiscenti all’interno dei quali piove e che per arrivare a Modica sono costretti a subire un viaggio lungo ben 2 ore!”

Fidone ha in serbo un’altra azione energica “Con l’assessore all’Istruzione Giuseppe Raffo ho formalmente diffidato l’azienda a risolvere tutte le problematiche già esposte e chiederemo il risarcimento per i danni patiti, coinvolgendo nell’azione risarcitoria anche tutti i cittadini acatesi ingiustamente colpiti. Segnaleremo l’agire e l’inedia dell’ Ast alla Procura della Corte dei Conti anche ai fini di valutazione della sussistenza di profili di responsabilità erariale. Questo atteggiamento inqualificabile deve cessare”.

Nella foto, l'assessore Raffo e il sindaco Fidone