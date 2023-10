Acate, è morto l'ex assessore comunale Giacomo Zambuto

È deceduto ad Acate, all’età di 79 anni, l’ex assessore ai Servizi Sociali Giacomo Zambuto. Dipendente postale in pensione, durante i suoi mandati con i sindaci Franco Raffo e Giovanni Caruso, svolse il proprio incarico con un forte impegno, contribuendo a realizzare quel primo nucleo del museo etnografico ospitato al Castello dei Principi di Biscari e mai completato. Sua l’idea di far realizzare agli anziani vari manufatti, tra cui le tradizionali ceste di vimini, con l’obiettivo dichiarato di far conoscere ai più giovani gli antichi mestieri del territorio. Con lui la cura della Terza Età, dei fragili e dei disabili, fu un punto fermo delle giunte che governavano il centro ibleo.

Uomo di punta della Democrazia Cristiana, possedeva ottime doti oratorie e i suoi interventi in Consiglio comunale erano sempre intelligenti sia pure spesso vibranti.

I funerali di Giacomo Zambuto, che lascia la moglie e tre figli, si svolgeranno lunedì, alle 16,30 nella chiesa Madre.