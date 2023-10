Senza patente e ubriaco provoca un incidente ad Augusta

I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Augusta hanno denunciato un marocchino di 25 anni per guida in stato di ebbrezza. Nel corso della scorsa notte, i militari sono intervenuti a seguito di un sinistro stradale senza feriti provocato dal conducente di un furgone che, oltre ad essere sprovvisto di patente di guida in quanto mai conseguita, aveva un tasso alcolemico superiore di tre volte il limite consentito. L'uomo è stato denunciato all'Autorità giudiziaria aretusea per guida in stato di ebbrezza e a suo carico è stata elevata una sanzione amministrativa di oltre 5mila euro.