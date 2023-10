Il Siracusa compie l'impresa a Reggio Calabria, azzurri vincono per 1 - 2 e restano capolista

La Reggina fa la partita, ma il Siracusa vince e pora a casa tre punti. Vittoria degli azzurri per 1 - 2 , nonostante un rigore concesso agli amaranto con il Siracusa in vantaggio. Un successo che per certi aspetti fa ricrede i più scettici e candidato il Siracusa a outsider del campionato di serie D. La prima azione pericolosa del confronto è del Siracusa: al 9' azione di contropiede di Alma che con un cross serve Maggio che fallisce a gol quasi fatt. Reggina pericolosa al 23' con Zucco su assist di Mungo ma la conclusione è debole su Lamberti all’altezza del dischetto. Al 32′ cross di Martiner con Sush che nel tentativo di anticipare tutti per poco non infila òla sfera nella propria porta. Giallo a Sush al 35′. Break degli ospiti con Alma che pennella sulla testa di Faella ma Martinez si supera salvando in angolo. Due minuti dopo Vacca si mette in proprio e dopo aver eluso due avversari calcia dal limite, rasoterra che sfiora il palo e termina di poco sul fondo. Al 46′ si sblocca il match: angolo di Vacca verso il primo palo dove Maggio di testa anticipa tutti freddando Martinez.

In avvio di ripresa l'arbitro accorda un rigore per i padroni di casa per un intervento falloso di Lamberti su Cham in area. Dal dischetto Barillà spiazza Lamberti, si va sull’1-1.

Il Siracusa non ci sta al pareggio e si spinge in avanti. Al 61' la capolista torns in vantaggio grazie ad un bolide dal limite dell'area di Alma. Il Siracusa è risollevato ed al 72' sfiora il tris . Forchigone protagonista, davanti a Martinez si fa ipnotizzare e chiude lo specchio della porta.

Grande soddisfazione per il tecnico Cacciola che prosegue nella striscia positiva.

