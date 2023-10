Calcio di Eccellenza. La Leonfortese mette al tappeto il Modica: Meta e Caputa "affondano" i rossoblù (2 a 0)

Meta e Caputa, nel giro di 5 minuti, mandano al tappeto la capolista Modica che, probabilmente, ha affrontato l'impegno di Eccellenza con la Leonfortese - sul campo di Calascibetta - con sufficienza e presunzione. Sul campo ha avuto la meglio l'umiltà dei padroni di casa grazie anche all'imprecisione degli attaccanti modicani che, nel primo tempo, sono andati vicini al gol in quattro occasioni, compresa una traversa colpita da Savasta. Nella ripresa, al 70', rete di Eltan Meta su una ripartenza della Leonfortese con la difesa modicana che si fa sorprendere; cinque minuti dopo i padroni di casa chiudono la gara con Caputa. Per il Modica una sconfitta pesante e inattesa sulla quale bisognerà riflettere. E mercoledì, altra trasferta: il Modica giocherà a Siracusa con il Real Belvedere per il ritorno degli ottavi di Coppa Italia; all'andata la squadra di Betta si impose per due reti a zero.