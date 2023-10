Presi mentre rubano in un ristorante a Ortigia: 4 arresti a Siracusa

I carabinieri di Ortigia hannoarrestato due uomini e due donne, tutti siracusani, sorpresi in flagranza di reato mentre stavano rubando all'interno di un ristorante in piazzetta San Rocco nel centro storico di Ortigia. All'arrivo dei militari i quattro avevano appena prelevato circa 200 euro in contanti dalla cassa oltre a numerose bottiglie di alcolici e alimenti surgelati e stavano fuggendo a bordo d iun'auto e di una moto, quest'ultima risultata rubata. Custodia cautelare in carcere per i due uomini e ai domiciliari per le due donne. L'arresto è frutto del servizio straordinario di controllo disposto dal comando provinciale dei carabinieri dopo una serie di furti ai danni di esercizi commerciali che hannocreato allarme sociale.