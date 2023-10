Ordine dei medici Siracusa: Gaia Paladino si aggiudica il “Premio Testaferrata 2023”

È stato un carosello di emozioni, ieri pomeriggio, a Villa Politi, l’evento annuale dell’Ordine dei Medici di Siracusa, giunto alla sua settima edizione e sempre più condiviso con i cittadini comuni, che in centinaia hanno accolto l’invito pubblico dell’ente, prendendo parte alla suggestiva ricorrenza, affollando la capiente sala conferenze.

Ricerca, storia, antropologia, tradizione e innovazione, teorie e esperienze sul campo, rigore e simpatia si sono alternati sul palco dando luogo ad un vero e proprio spettacolo interattivo, condotto dal poliedrico presidente dell’Ordine Anselmo Madeddu (nella foto), che è stato anche un perfetto regista di tutto il cerimoniale, all’insegna della tradizione e dell’innovazione.

Il tema di quest’anno è stato legato al grande dibattito sulla “Sostenibilità del Sistema Sanitario Pubblico”, argomento introdotto dallo stesso presidente dell’Ordine di Siracusa Anselmo Madeddu e approfondito con una Lectio Magistralis dal presidente Nazionale della Federazione italiana degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, presente per l’occasione nel capoluogo aretuseo, insieme agli altri componenti del direttivo nazionale, il vicepresidente Giovanni Leoni e il segretario Roberto Monaco.

Adrenalina, suspense e sana competizione ha suscitato la finale del Premio Testaferrata 2023, che ogni anno valorizza le tesi dei neolaureati. Tra i cinque finalisti in gara e selezionati in cieco da un’apposita commissione, ad aggiudicarsi il concorso, intitolato e dedicato al primo direttore sanitario dell’Ospedale Umberto I, di cui è stata ricostruita la storia in un breve docufilm proiettato durante la presentazione, è stata la dottoressa Gaia Paladino, con la tesi sulla “Correlazione tra i parametri della chronic Kidney disease and mineral and bone disorder e gli eventi clinici nei pazienti in emodialisi”, il secondo posto è stato invece conquistato da Raffaele Micieli, con il suo studio su “Microplastics, nanoplastics and depression: possible pathogenic role? Per la sezione Odontoiatria ad avere la meglio è stato Giovanni Cultrera,con un approfondimento sul “Role of MicroRNAs as Novel Diagnostic Biomarkers for Oral Lichen Planus and Oral Cancer Lesions”.