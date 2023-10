Palermo, terza rissa in due settimane a Sferracavallo: volano calci e pugni

Ancora un episodio di violenza a Sferracavallo, il terzo nel giro di due settimane nella borgata marinara di Palermo. Ieri in tarda serata due gruppi di giovani sono venuti alle mani nell'area giostre di piazza Beccadelli, al centro dei Festeggiamenti per i Santi Cosma e Damiano. Come riportato in un video che circola in rete, diverse persone si colpiscono con pugni e calci, alla presenza anche di famiglie con bambini. A riportare la calma l'intervento delle forze dell'ordine. Sono in corso le indagini.