Attività internazionale per la Scherma Modica: a Samorin ottavo posto per Milana Stepovyk

Arriva un fine settimana di attività internazionale per la Conad Scherma Modica: tra Samorin e Amsterdam. Nella repubblica slovacca andava di scena la prima tappa della stagione del Circuito Europeo Cadetti di fioretto femminile; con l’atleta ucraina Milana Stepovyk che oramai da tre anni ha scelto il PalaMoak come sede di allenamento a rappresentare oltre che il proprio paese la Conad Scherma Modica. Ed è proprio dalle pedana di Samorin che giunge la bella notizia della prima finale ad 8, nella sua seppur giovane carriera, in una prova di circuito europeo per la Stepovyk. Dopo un girone preliminare non particolarmente brillante, nel tabellone di eliminazione diretta ha trovato ritmo e condizione. Nel turno dei 128 superava agevolmente la moldava Coscodan per 15/3, poi nei 64 con grande carattere vinceva difficile assalto contro l’italiana Piccini testa di serie n°3 della diretta per 15/13. Nei sedicesimi di finale regolava la slovacca Forgach per 15/12, e negli ottavi con lo stesso punteggio l’altra italiana Pritelli. Infine ai quarti di finale, forse appagata per il risultato, cedeva contro la polacca Nowakowska per 10/15 e chiudeva con un ottimo 8° posto in classifica finale. Con questo risultato Milana sale al 14° posto nel ranking europeo di categoria. In pedana anche Fernando Scalora ad Amsterdam in una prova di Coppa del Mondo Satellite Assoluta. E’ questa la sua prima esperienza internazionale in una competizione assoluta, con l’unico obiettivo di ritrovare il clima di gara in vista del debutto nelle gare della propria categoria, programmato il 4 novembre ad Istanbul in Coppa del Mondo under20. La capitale turca peraltro la settimana successiva ospiterà anche la prima gara di Coppa del Mondo di cat.A, dando il via alla seconda parte della qualifica olimpica che terminerà a marzo. In vista della stagione 2023/2024 di coppa del mondo, da lunedì tutte le nazionali assolute saranno in ritiro collegiale a Folgaria in Trentino. Tra i convocati del CT Cerionio nel fioretto maschile Giorgio Avola e nello staff tecnico il maestro Eugenio Migliore.