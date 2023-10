Ponte sullo Stretto, il Consiglio nazionale di FI: intitolarlo a Berlusconi

"L'impegno per il ponte sullo Stretto di Messina è fondamentale e porta a compimento un progetto pensato e voluto dai governi Berlusconi, ed è per questo che a lui deve essere dedicato". E' un passaggio del documento approvato dal Consiglio nazionale di Forza Italia al termine della tre giorni di Paestum, con il quale si approva la proposta di intitolazione del futuro ponte sullo Stretto di Messina a Silvio Berlusconi. "Altrettanta attenzione - si legge ancora - va posta alle infrastrutture del Nord e ai collegamenti con l'Europa, spesso fragili e saturi come dimostrano le emergenze nate dalla frana al Frejus e dai lavori di manutenzione del Monte Bianco. La semplificazione burocratica e normativa, l'utilizzo razionale e sistematico delle tecnologie, di cui si sta ben occupando il ministro Zangrillo, sono condizioni essenziali per rendere l'Italia un paese attrattivo per gli investimenti".