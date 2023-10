Migranti, Fratelli d'Italia: piccola parte toghe e Sinistra ostacolano il governo

"La decisione del tribunale di Catania conferma che in Italia esiste una piccola parte di magistratura ideologizzata che lavora per vanificare gli sforzi del governo Meloni nel contrastare l'immigrazione illegale. A questa si affianca la sinistra che come sempre tifa contro l'Italia e punta ad ostacolare in ogni modo le politiche del governo. Per Fratelli d'Italia per fronteggiare una sfida epocale, quale quella dell'ondata di migranti che si abbattendo in questi mesi sull'Italia, servirebbe invece la compattezza di tutte le Istituzioni dello Stato". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Gianni Berrino, componente della Commissione Schengen.