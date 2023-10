Migranti, tensioni con l'Italia: sulla Germania pesano le prossime elezioni

Immigrazione tema centrale del dibattito sul voto regionale in Assia e Baviera del prossimo 8 ottobre. E nel clima di generale sfiducia verso la politica, di cui si avvantaggia l'estrema destra populista, il cancelliere Scholz è in difficoltà.

Le tensioni fra Roma e Berlino sulla questione dei migranti si intrecciano con il calendario elettorale in Germania, dove il prossimo 8 ottobre si vota per il rinnovo dei governi regionali in Assia e Baviera. Il voto regionale si svolge infatti in un contesto di generale sfiducia verso la politica, di cui si avvantaggia l'estrema destra populista di Alternativa per la Germania. E i migranti sono diventati un tema centrale del dibattito, scelto dalla principale forza di opposizione, i conservatori della Cdu-Csu, per attaccare il governo del cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz e per cercare di fermare l'avanzata dell'Afd.

La Cdu post Angela Merkel ha virato decisamente a destra sotto la guida del nuovo leader Friederich Merz. Le sue recenti dichiarazioni su presunte cure dentistiche gratis ai richiedenti asilo mentre i cittadini devono aspettare hanno suscitato un vespaio. Il governo ha smentito tali benefici, ma la Cdu non ha fatto marcia indietro. Merz dice "quello di cui parla la gente nelle strade", quando "sono in giro per la campagna elettorale in Baviera, questi sono i temi che interessano alla gente", ha dichiarato Manfred Weber, esponente di spicco della Csu bavarese e presidente del Partito popolare europeo.