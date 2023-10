Isernia, Patriarca celebra messa, vescovo minaccia scomunica

Il vescovo di Isernia Camillo Cibotti (nela foto) ha preso le distanze da un evento religioso programmato per il prossimo 4 ottobre nel comune di Rocchetta a Volturno, inerente una celebrazione in piazza di un rito religioso da parte di un "presunto patriarca della chiesa Vetero Cattolica Fidelitas". Cibotti ha diffuso una notifica vescovile urgente per mettere in guardia i fedeli di tutte le chiese della diocesi di Isernia-Venafro. La notifica è stata affissa in tutte le chiesa del Volturno e sarà letta oggi al termine di tutte le messe in programma. "Il sedicente ministro non appartiene alla Chiesa Cattolica e non è in comunione con essa - scrive il vescovo - Quanti dovessero partecipare a tale celebrazione o ad altra pratica di culto sono ammoniti". Cibotti, sempre nella nota, aggiunge che "per tale delitto è prevista la scomunica latae sententiae" e avverte che tale scomunica è estesa ai partecipanti. Il caso è scoppiato dopo l'affissione di alcune locandine che annunciano la celebrazione del presunto patriarca nel piccolo comune di Rocchetta al Volturno".