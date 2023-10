Citofona a vicina di casa e l'accoltella: 17enne grave nel Brindisino

E' stata svegliata nel cuore della notte e colpita all'addome con una coltellata dal suo vicino di casa una 17enne di San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, che è ora ricoverata in gravi condizioni in ospedale.

L'uomo, un 52enne con problemi di natura psichiatrica, avrebbe citofonato con insistenza all'abitazione dove la studentessa vive con la sua famiglia e dopo essersi ritrovato difronte la ragazzina si sarebbe scagliato contro di lei ferendola con un coltello. Poi è tornato nel suo appartamento. Qui è stato disarmato e arrestato dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, subito intervenuti. E' accusato di tentato omicidio. La ragazzina, invece, è stata trasferita d'urgenza all'ospedale Perrino di Brindisi dove ha subito un primo intervento chirurgico ed è ora in prognosi riservata. Nello stesso ospedale, ricoverato nel reparto di psichiatria, si trova l'uomo piantonato dalle forze dell'ordine.

Nel corso della notte i militari hanno sequestrato il coltello che sarebbe stato utilizzato per colpire la 17enne, ed avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. Dai primi elementi in possesso degli investigatori, l'uomo - che è comunque in cura in un centro specializzato - non avrebbe mai manifestato in passato episodi così violenti. L'attività investigativa prosegue senza sosta ormai da ore, ma non risulterebbero al momento ai carabinieri altre testimonianze di suoi gesti d'impeto e di aggressività dell'uomo così forti, come invece è accaduto la scorsa notte. Una sequenza drammatica quella vissuta dalla 17enne che, preoccupata per l'insistente suono del citofono a quell'ora della notte, ha aperto il portone d'ingresso della sua abitazione.