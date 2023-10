Il Palermo soffre contro il Sudtirol, ma nel finale Aurelio firma il gol partita

Il Palermo riesce ad avere la meglio nel finale ad un Sudtirol (2-1) che si conferma squadra tosta e spigolosa. Una vittoria in rimonta per i rosanero di Eugenio Corini che erano andati sotto di un gol nel primo tempo: a Ciervo rispondono Ceccaroni e Aurelio. All'8' lancio perfetto di Stulac per Mancuso in area da sinistra, con l'attaccante che non arriva per poco alla conclusione al volo. A sbloccare il match sono gli ospiti al 38' grazie a un eurogol di Ciervo che con una conclusione a giro infila il pallone alla sinistra di Pigliacelli, in pratica una fotocopia del gol vittoria del Cosenza realizzato da Canotto nell'ultima gara casalinga al Barbera. Al 43' pericoloso il Palermo: assist acrobabico di Segre per Brunori, ma il colpo di testa ravvicinato è debole. Il primo tempo finisce con una conclusione di Segre, ottima la risposta di Poluzzi. Inizia la ripresa e dopo 3' il Palermo pareggia: cross basso di Mancuso per l'inserimento vincente di Ceccaroni. Al 7' pericolosi gli ospiti con un colpo di testa di Lunetta con pallone a lato. Al 37' è Poluzzi a opporsi a una conclusione di Di Francesco. Al 44' il gol partita dei rosanero: cross di Henderson e stacco di testa vincente di Aurelio nell'area piccola. I rosanero volano in classifica.