Corte dei conti condanna imprenditore ragusano a restituire 627,000 euro

I giudici della Corte dei conti presieduti da Anna Luisa Carra hanno condannato Giorgio Distefano rappresentate della società Ibla gli Archi di Ragusa al pagamento di 627 mila euro di contributi pubblici alla Regione Siciliana ottenuti per un programma di investimenti per la creazione di un ristorante con cucina tipica regionale. Secondo la procura della Corte dei Conti, diretta da Pino Zingale, “l’attività non sarebbe mai stata iniziata – si legge nella sentenza – e le assunzioni dei lavoratori dichiarate dall’imprenditore erano fittizie”. Sulla vicenda le indagini sono state condotte dalla guardia di finanza. L’imprenditore Distefano nella memoria difensiva eccepiva l’avvenuta prescrizione dell’azione erariale. Il danno si sarebbe verificato nel 2009 con l’accredito dei contributi sul conto corrente mentre l’invito dei giudici contabili risale al 2022. “La difesa esclude – si legge, tra l'altro, nella sentenza – la sussistenza del danno, evidenziando che Distefano ha realmente avviato l’attività di ristorazione oggetto di finanziamento, arrivando persino ad occupare un numero di dipendenti di gran lunga superiore a quello minimo previsto dalla normativa di riferimento.