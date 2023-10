Equitazione, saltoad ostacoli: Fabio D'Aquila si aggiudica il Gran Premio di Augusta

- È stato Fabio D'Aquila, in sella a Chaquano PS, ad aggiudicarsi il Gran Premio C140 a due manche che si è svolto oggi negli impianti dell'ADIM di Augusta. Il cavaliere siracusano, tesserato per Equitazione Siracusana Asd e unico a uscire dal campo senza errori nella prima manche, ha ultimato la gara con 4 penalità totali e il più veloce tempo di 32"22 nella seconda. Il binomio D'Aquila-Chaquano si conferma, dunque, anche ad Augusta dopo i numerosi successi della stagione.

La piazza d'onore porta la firma di un altro siracusano, anche lui tesserato per Equitazione Siracusana Asd. Si tratta di Fabrizio Guastella che in sella a Jarania è riuscito a mettere a segno lo stesso risultato agli ostacoli del vincitore (un errore nella prima e un netto nella seconda manche) ma ha fermato il cronometro a 33"69. Terzo posto per la giovanissima palermitana Rachele Campanella, in sella a Butterfly. Per l'amazzone del C.I. Pietra dei Fiori quattro penalità totali (4/0) e tempo di 35"13.

La gara, disegnata dal direttore di campo siracusano Giancarlo d'Aquila, che è stato in grado di distribuire bene le difficoltà in tutto il tracciato, è stata molto impegnativa e combattuta fino alla fine. Ventisette in tutto i binomi che hanno preso parte al Gran Premio.

Fabio D'Aquila e Chaquano Ps avevano già ottenuto un primo successo ieri, vincendo (0; 57"06) la C135 a tempo, gara clou della giornata di apertura. Alle sue spalle il catanese del C.I.

Cardinale Renato Agosta in sella a Caipirinha vd Tichelrij Z (0;

60"86). Terzo posto per il messinese Diego Cuzzocrea (La Cuadra Ssd) su Messhargos (0; 61"55).