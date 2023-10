Calcio di Promozione. Il Frigintini a punteggio pieno: il Villaggio Sant'Agata ne prende sei

FRIGINTINI 6

VILLAGGIO S. AGATA 0

Frigintini: Caruso, Iozzia (1’ st. Assenza), Rosa, Buscema, Pianese, Wally, Sangiorgio, Fusca (23’ st. Avola), Drago (29’ st. D. Calabrese), Noukri (36’ st. Firera), Giurdanella (30’ st. Gambuzza). All. Samuele Buoncompagni

Villaggio S. Agata: Puglisi, Battiato, Calì, Milazzo (7’ st. Franceschino), Di Benedetto, Imbrogiano (26’ st. Campisi), Di Mauro (1’ st. Caniglia), Provenzano, Rizzotti (1’ st. Nicotra), Lo Faro, Rosignoli (32’ st. Pavone. All. Antonio Costa

Arbitro: Marco Allegra (Acireale); Assistenti: Avola e Ferrazzi (Ragusa)

Reti: 8’, 75’, 82’ Sangiorgio; 11’ Buscema; 18’ Fusca (rigore), 21’ Drago

Frigintini ancora vittorioso e a punteggio pieno dopo quattro giornate del campionato di Promozione girone D, che vede i rossoblù in testa alla classifica in compagnia del Città di Vittoria. Il poker di vittorie in campionato (sette consecutive con i tre successi ottenuti in Coppa Italia) si consolida al termine del confronto con i catanesi del Villaggio S. Agata con un punteggio tennistico: 6-0. I rossoblù di Samuele Buoncompagni non hanno preso sottogamba il match e fin dai primi minuti si è visto chiaramente che non volevano correre rischi. Nel conto dei gol la parte del leone l'ha fatta Sangiorgio (nella foto) autore di una tripletta.